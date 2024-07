Johannes Spors è il general manager dell'area football del Genoa. Intervenuto a Skysport il dirigente ha parlato anche di calciomercato. Questo è quanto ha detto anche su Gudmundsson , giocatore che viene ancora associato all'Inter: «Il Genoa costretto a cedere? Siamo nel mezzo del calciomercato. Onestamente per la crescita del Genoa, per la sostenibilità è importante mantenere i giocatori per farli crescere. Abbiamo ceduto Dragusin e anche Martinez all'Inter, sono state due ottime cessioni. Cosa posso dire su Gudmundsson e Frendrup? Sappiamo il loro valore e sono molto diversi ma molto importanti. Non dobbiamo aprire la porta per forza, ma l'apriamo e parliamo, non è facile venderli».

So che hanno interessi, Gudmundsson come Frendrup, da parte diversi club. Non siamo tra i primi cinque club al mondo quindi comunque, anche se non siamo costretti a vendere, dobbiamo parlare, ma conosciamo il valore dei club e di questi giocatori. Penso che sia una cosa bella che un giocatore sia seguito, Gudmundsson è un esempio di come facciamo crescere i calciatori al Genoa. È un complimento che ci vengano a chiedere un giocatore così, non ho paura di cedere giocatori così. Sicuramente Albert, Martinez, Dragusin, Frendrup sono esempi importanti. Noi dobbiamo creare un ambiente in cui i giocatori possano crescere e conta che sia questo ambiente a crescere più che ogni singolo giocatore. Ogni club deve avere una politica sostenibile. Serve continuità e deve crescere l'ambiente del club, sicuramente è un processo lungo. Ma sicuramente questi giocatori sono un esempio calzante di come vogliamo veder crescere i giocatori nel nostro ambiente.