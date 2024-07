Colonna portante dell'Inter e della Nazionale. Difensore moderno, unico nel suo genere, apprezzato in Italia e all'estero. Alessandro Bastoni, a 25 anni, può già considerarsi un simbolo nerazzurro, e la sua voglia di rimanere a Milano ha spento sul nascere ogni possibile interessamento. Del resto, come confermato dal suo agente Tullio Tinti, in questi anni diversi top club si sono fatti avanti, dal Manchester City al Real Madrid. E proprio i campioni d'Europa in carica sono stati gli ultimi ad averci provato concretamente.