Genoa, Gilardino ha chiesto un attaccante: può arrivare un ex Inter

"Il Genoa lavora sul mercato per trovare un sostituto di Retegui, passato all'Atalanta. Alberto Gilardino spinge per avere una prima punta il prima possibile dopo l'addio dell'ex Tigre (e vista anche la possibile partenza di Gudmundsson). La soluzione Fabio Silva come caratteristiche non basta a Gilardino che ha chiesto anche un centravanti. La società è al lavoro per accontentare le sue richieste e in pole come sostituto di Retegui c'è Andrea Pinamonti", si legge appunto su gianlucadimarzio.com.