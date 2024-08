La Fiorentina ad oggi ha il gradimento del calciatore islandese e spinge sull’acceleratore per battere la concorrenza, ma l'Inter non molla

Sono giorni decisivi per il futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina al momento resta in vantaggio per quanto costruito nelle scorse settimane e considerate le difficoltà dell'Inter di piazzare gli esuberi in attacco. Ma nelle ultime ore si è riaccesa qualche piccola speranza in casa nerazzurra. Lo spiega Il Giorno.