Nuova avventura in Serie A per l'ex attaccante nerazzurro che ha lasciato in Serie B retrocesso nella passata stagione

Andrea Pinamonti torna al Genoa. Il calciatore ha fatto oggi le visite mediche ed è arrivata l'ufficialità del club rossoblù. Di lui ha parlato Luca Marchetti a Skysport sottolineando che "il giocatore è stata una espressa richiesta di Gilardino che voleva una punta vera". "Le caratteristiche dell'ex giocatore dell'Inter nella sua rosa non le aveva più nessuno una volta andato via sia Gudmundsson che Retegui (ceduto all'Atalanta.ndr)", ha aggiunto il giornalista.

L'ex Inter arriva in prestito con diritto di riscatto e ha un ingaggio importante: in Serie B il Sassuolo non avrebbe potuto tenerlo. L'arrivo dell'attaccante al club rossoblù è stato essenziale per liberare il giocatore islandese per la Fiorentina.