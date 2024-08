Tomas Palacios, difensore centrale dell'Independiente Rivadavia è nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro - scrivono in Argentina - segue il giocatore perché Inzaghi cerca un difensore centrale da aggiungere al resto della sua rosa e l'obiettivo è proprio un profilo giovane e mancino. Il cartellino del giocatore, che era stato tra i preconvocati dell'Argentina Under20 di Mascherano che poi aveva preferito altri, è del Talleres. Ma aveva giocato solo otto volte e per questo è stato dato in prestito al Rivadavia dove ha collezionato 16 presenze ed è diventato un tassello fondamentale di Cicotello.