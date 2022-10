GdS – Inter-Chelsea, esiste già questo gentlemen agreement sul futuro di Lukaku

Un gentlemen agreement sul futuro di Romelu Lukaku . Nessun accordo scritto, ma verbale sì. Inter e Chelsea dopo aver trattato a lungo in estate per Big Rom sono pronte a sedersi nuovamente al tavolo per il centravanti belga. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che entra nei dettagli della situazione.

“La decisione definitiva verrà ufficialmente presa entro fine stagione, quando Inter e Chelsea si rivedranno per discutere il futuro dell’attaccante. Esiste già un gentlemen agreement per cui Lukaku resterà in nerazzurro anche per il 2023-24: niente di definitivo, ma i segnali che arrivano da Londra dicono che la nuova proprietà dei Blues non solo non ha interesse al momento a riprendersi l’attaccante, ma che potrebbe anche aprire una finestra nel nuovo accordo al ritorno definitivo del belga all’Inter”, si legge.