Inter, Gervinho è un’opportunità per gennaio: “Conte lo ha chiesto perché…”

Dopo aver provato a portarlo a Milano nelle ultime ore dell’ultima sessione di campagna acquisti, l‘Inter potrebbe aver solo rimandato il matrimonio con Gervinho. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, l’attaccante del Parma potrebbe essere un’occasione per il prossimo mercato di gennaio.

Conte, infatti, ha chiesto alla dirigenza un attaccante di velocità, in grado di spaccare le partite. Non a caso, riferisce calciomercato.com, l’Inter aveva provato a imbastire uno scambio con Andrea Pinamonti, con l’attaccante nerazzurro però restio ad accettare la soluzione gialloblù. Ma, in fondo, a gennaio mancano meno di tre mesi, e presto se ne riparlerà.

(Fonte: calciomercato.com)