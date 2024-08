« Arnautovic e Correa? Sono due giocatori forti. In questo momento come attaccante abbiamo preso Pinamonti, ora valutiamo in un’altra direzione. Correa ha qualità e caratteristiche simili a Gudmundsson». Alberto Gilardino , nella conferenza stampa che si è tenuta a Marassi dopo la partita pareggiata contro l'Inter per due a due, ha parlato anche di mercato.

Si è soffermato per esempio su Gudmundsson che ha lasciato la sua squadra per un'avventura alla Fiorentina ma ha parlato anche dell'ex nerazzurro che è tornato al club rossoblù dal Sassuolo. Al tecnico rossoblù hanno chiesto di parlare proprio dell'attacco soffermandosi sulle ipotesi Arnautovic e Correa. Il primo per esempio pare fosse stato proposto ai rossoblù in uno scambio con il giocatore islandese poi finito in viola.