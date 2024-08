"Al momento non ci sono grosse novità sull'Inter che però nelle ultime settimane di mercato vuole aggiungere un profilo giovane in più come ad esempio Palacios che ha una situazione complessa da punto di vista del cartellino condiviso da due club". Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha fatto così il punto sul mercato dei nerazzurri sottolineando anche che l'agente del giocatore argentino è lo stesso di Bisseck .

Il giornalista ha anche aggiunto che il club nerazzurro, negli ultimi giorni, ha fatto un tentativo per aggiudicarsi Gudmudsson, ma l'affare si poteva chiudere solo se Arnautovic avesse accettato il passaggio al Genoa. Il giocatore interista invece è convinto di rimanere come quarta punta nella squadra di Inzaghi e senza il suo sì al trasferimento non ci sono stati i margini per superare la Fiorentina. "Altre sorprese non me le aspetto", ha aggiunto Di Marzio. "E c'è da aggiungere - ha concluso - che non c'è stata alcuna cessione rispetto alle ultime stagioni".