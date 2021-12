Ginter, grande concorrenza ma l’Inter è in pole. E c’è un dettaglio da non sottovalutare

Il futuro di Matthias Ginter sembra essere a tinte nerazzurre. Arrivano, infatti, conferme sul fatto che l'Inter sia la favorita per giugno

Il futuro di Matthias Ginter sembra essere a tinte nerazzurre. Arrivano, infatti, conferme sul fatto che l'Inter sia in testa alla corsa per aggiudicarsi il classe '94, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Il nazionale tedesco ha già annunciato l'addio a fine stagione, confermato con un comunicato dallo stesso club. E c'è un dettaglio da non sottovalutare: "Il club nerazzurro è in pole sul difensore tedesco Ginter , in scadenza col Borussia Mönchengladbach. Il giocatore ha annunciato l'addio e ieri il ds del club, Eberl , ha confermato tutto. Su Ginter - stesso agente di Calhanoglu - ci sono diverse squadre, ma l'Inter sembra avanti a tutte", spiega Tuttosport.