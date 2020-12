Biasin: “Inter, partirà giocatore non gradito a Conte. Non vi fidate di chi dice che Zhang…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin fa il punto sul mercato (in attacco) dell‘Inter di Antonio Conte. Certa, secondo il giornalista, la partenza di Andrea Pinamonti, giocatore non gradito all’allenatore nerazzurro:

“Conte gradirebbe anche una quarta punta “pronta”, ovvero diversa da Pinamonti, giocatore non gradito all’allenatore. Non è escluso che il ragazzo possa essere offerto al Parma in cambio di Gervinho. Di sicuro fate la tara a chi vi dice “Zhang non spenderà perché il Governo cinese non vuole” perché vi sta raccontando una roba imprecisa. L’Inter deve arrangiarsi con i suoi quattrini, non con quelli di “papà Jindong”. Semplicemente, la proprietà dopo l’Euro-flop ritiene che l’attuale rosa sia più che competitiva per affrontare un solo impegno a settimana. Stop“.

(Fonte: TMW)