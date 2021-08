Tre gioielli nel mirino di tutta Europa ma l’Inter rassicura Inzaghi: basta cessioni top

L'allenatore nerazzurro teme che in questa finestra di mercato possano arrivare offerte monstre per tre big della sua rosa

Simone Inzaghi ha avuto rassicurazioni dalla dirigenza dell’Inter sulla rosa: ceduto Achraf Hakimi, la società nerazzurra non dovrà sacrificare altri big. In caso di offerte monstre, però, nessuno è incedibile nella squadra e l’allenatore lo sa bene. Come svela Repubblica, “Inzaghi teme offerte dell'ultima ora per Lukaku (Chelsea), Barella (Liverpool) e Lautaro Martinez (Atletico Madrid) che possano creare problemi al suo progetto tecnico”, si legge.