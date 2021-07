Giornale – Inter-Cagliari, asse rovente: quattro nerazzurri in Sardegna?

L'Inter è in pressing per l'uruguaiano Nandez: al club di Giulini invece potrebbero arrivare addirittura quattro nerazzurri

Proseguono i dialoghi tra Inter e Cagliari in questa sessione di mercato. Diversi i nomi sul tavolo, come spiega 'Il Giornale' in edicola questa mattina: "L’Inter è in pressing per Nandez. L’uruguaiano vuole i nerazzurri, che ora cercano di convincere il Cagliari a dare il via libera al prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni (qualificazione Champions e tot presenze disputate).