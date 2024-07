Sky – Ecco il giro di attaccanti che porterebbe Lukaku al Napoli

Partirebbe tutto da Morata che potrebbe lasciare a breve l'Atletico Madrid per approdare al Milan di Fonseca

La sua cessione è un fattore indispensabile - ha spiegato il giornalista - perché il PSG vada poi su Victor Osimhen. Il calciatore è tornato ad allenarsi col Napoli ma è in odore di cessione. Se davvero il club parigino lo prendesse dal club azzurro, Romelu Lukakua quel punto lo sostituirebbe. E il belga, ha concluso Sky, ha già l'accordo con il club di De Laurentiis. Il belga piace anche ai rossoneri ma gli serve tempo per convincere il Chelsea ad abbassare le pretese e in più ha dato priorità a Conte.