"Morata? Lo conosce bene il nostro campionato, mi piace molto perché fa giocare bene le squadre. Non è un grande bomber, lo dice la sua carriera, però va sempre in doppia cifra e in più è molto utile agli esterni. lo vedrei bene sia nella Roma che al Milan, ma non lo vedo in coppia con un altro attaccante. Deve essere lui la punta di riferimento".