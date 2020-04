Stampa Uk – Conferme, il Chelsea prolunga con Giroud e si tutela. Inter alla finestra

Giroud non partirà a parametro zero nella prossima sessione di mercato. Lo aveva scritto nei giorni scorsi in Italia, Gianluca Di Marzio e quest’oggi arrivano conferme dall’Inghilterra. Il giornale inglese The Guardian sostiene che il Chelsea si starebbe preparando ad attivare una clausola. Le consentirà il rinnovo di contratto di un anno e impedirà proprio l’eventualità di una partenza a costo zero. Il calciatore potrebbe insistere sul suo addio a Londra, ma il club di Abramovich vuole prolungare il contratto di un anno per mantenere un valore minimo. I londinesi vogliono tutelarsi anche in vista delle difficoltà alle quali il calcio andrà incontro dopo il coronavirus.

Il calciatore era stato già vicino a vestire la maglia dell’Inter a gennaio 2020 e i nerazzurri ci pensano ancora. “Resta quindi la possibilità che il Chelsea possa ancora cedere Giroud con un’offerta redditizia ma non è ancora stata fissata una data per la ripresa della stagione e la campagna acquisti non è ancora cominciata. Non si sa come andrà a causa della pandemia e con questo in mente il club londinese vuole quindi proteggere il suo patrimonio“, scrive il quotidiano.

(Fonte: theguardian.com)