Inter, colpo di scena Giroud: Chelsea esercita rinnovo. E i Blues vogliono soffiare un top a Marotta

Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo di Olivier Giroud a parametro zero in estate all’Inter. E invece, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha appena esercitato la clausola di rinnovo sul contratto del francese, ora in scadenza nel 2021. Per averlo, dunque, qualsiasi squadra dovrà pagare un piccolo indennizzo ai Blues, che non mollano anche un altro obiettivo dei nerazzurri.

“Come a gennaio, il possibile nome per sbloccare l’arrivo in Italia del classe ’86 resta quello di Dries Mertens. Il Chelsea non molla infatti il numero 14 del Napoli: ci sono stati contatti diretti tra Lampard e il giocatore, mentre il rinnovo del belga in azzurro è ancora in standby. Se il pressing dei Blues dovesse andare a buon fine, sarebbe più facile lasciar partire Giroud”, si legge su GianlucaDiMarzio.com.