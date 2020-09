Mercato Inter, Giroud: “Non ho parlato con Lampard. Spero di giocare, ma una cosa è certa”

In questi giorni, il nome di Olivier Giroud è tornato prepotentemente in corsa, in ottica Inter, per il ruolo di prossimo vice Lukaku per la stagione 2020-21. A margine della partita tra Francia e Svezia, l’attaccante del Chelsea è tornato a parlare così del suo futuro:

“Non ho parlato con Lampard. Una cosa è certa: la competizione ci porterà tutti al vertice. Un grande club deve avere opzioni diverse per ogni posizione. Sono qui, ho concluso bene la stagione e ho dimostrato all’allenatore che poteva contare su di me. Werner è un giocatore diverso rispetto a me, spero di giocare“.

(Fonte: Telefoot)