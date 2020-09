Kanté? Non escluso l’addio doloroso: “Non è più incedibile e lo dimostrano 3 ‘acquisti’ certi”

Ormai è stato detto chiaramente in tutte le salse: prima di realizzare i sogni di mercato di Antonio Conte (vedi Kanté), l’Inter è chiamata a monetizzare, per portare avanti una sessione oculata e senza spese folli. Dunque, non esistono più incedibili, tranne rare eccezioni. Nella rosa di Conte sono in tanti a poter partire, incluso chi è arrivato tra tante aspettative. Quindi, anche Christian Eriksen.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra il club nerazzurro e il centrocampista danese non c’è alcuna rottura, anzi. In Viale della Liberazione sono ancora tutti convinti che l’ex Tottenham possa rivelarsi decisivo per la squadra. Ma, di fronte a offerte ritenute congrue, le parti faranno le loro valutazioni.

Anche perché, riferisce il quotidiano, l’acquisto prossimo di Vidal e i due ‘mascherati’ di Nainggolan (tornato alla base dopo il prestito al Cagliari) e Sensi (un rinforzo a tutti gli effetti, vista la lunga indisponibilità nell’ultima stagione a causa degli infortuni) mettono il danese in una posizione scomoda. Scrive il quotidiano:

“Al momento non ci sono segnali di rottura, né tantomeno volontà da parte del giocatore o del club di separarsi. Ma se dovesse arrivare un’offerta importante, Inter e giocatore valuteranno il da farsi. Perché in fondo oggi Eriksen non è proprio un intoccabile per Conte, e la ricerca sul mercato di giocatori di spessore nel suo ruolo (vedi la trattativa per Vidal e il sogno Kanté), il rientro alla base di Nainggolan e il recupero pieno di Sensi mettono il danese nella scomoda posizione di dover dimostrare di essere il vero acquisto della nuova stagione sin dall’inizio della preparazione“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)