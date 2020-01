Mohamed Bouhafsi, giornalista francese di RMC Sport, ha confermato l’operazione in chiusura tra Inter per Oliver: “

Giroud dovrebbe unirsi all’Inter questo fine settimana. Chelsea e Inter non hanno ancora chiuso un accordo, ma le posizioni si sono avvicinate per una cifra di 6,5 milioni € bonus inclusi. L’agente del giocatore sarà a Milano domani per finalizzare l’operazione. 2 anni e mezzo di contratto”.