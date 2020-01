Manca solamente l’ufficialità ma Christian Eriksen è ormai pronto ad essere un nuovo giocatore dell’Inter. Il mercato dei nerazzurri potrebbe non essere finito qui ma, secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sport Mediaset, l’Inter potrebbe anche decidere di non prendere un altro attaccante: “Inter, con l’arrivo di Eriksen potrebbe anche non prendere un vice-Lukaku. Molto dipenderà da come giocherà domani Sanchez“, scrive Barzaghi su Twitter.