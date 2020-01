Inter, torna in pole Giroud per l’attacco: stallo Llorente, ora Marotta e Ausilio…

L’accordo tra Inter e Napoli per Matteo Politano sblocca l’arrivo alla corte di Antonio Conte di un vice Lukaku. Secondo La Gazzetta dello Sport, nella trattativa per l’esterno classe 1993 non è incluso il passaggio di Fernando Llorente in nerazzurro. Gattuso ha bloccato lo spagnolo e non vorrebbe lasciarlo partire.

Lo stallo sul nome di Llorente porta nuovamente l’Inter a pensare a Olivier Giroud. Nerazzurri, Chelsea e calciatore hanno già raggiunto l’accordo da tempo, con il francese che ha dato l’ok al trasferimento. Ora manco solo l’accelerata finale di Marotta e Ausilio per chiudere la trattativa, salvo sorprese dell’ultimo istante con il contro sorpasso al fotofinish di Llorente.