Repubblica – Giroud prenotato dalla Lazio per giugno, Conte amareggiato. E l’Inter…

“Il braccio di ferro dell’ultima giornata, finito senza vincitori, è stato quello fra Antonio Conte e Simone Inzaghi per il cartellino di Olivier Giroud, pronto a scegliere la Lazio, che metteva sul piatto un contratto fino al 2022, con opzione per un altro anno, più 6,5 milioni per il Chelsea. Il centravanti francese è stato bloccato però dal club londinese, che non ha trovato un giocatore con cui sostituirlo”. L’edizione odierna di Repubblica descrive così i tentativi di Inter e Lazio per Olivier Giroud. Entrambi, però, non sono andati a buon fine e il francese resterà fino a giugno a Londra prima di trovarsi una nuova squadra. “Amareggiato Conte, che ha chiesto fino all’ultimo proprio Giroud, prenotato dalla Lazio per giugno. I nerazzurri restano comunque campioni del mercato invernale, grazie allo shopping in Premier League di Beppe Marotta e Piero Ausilio”, spiega Repubblica.