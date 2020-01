Olivier Giroud rimarrà al Chelsea, niente Inter e niente Lazio per l’attaccante. A darne ulteriore conferma è il tecnico dei Blues Frank Lampard in conferenza stampa: “Olivier rimarrà con noi, in questa finestra è stato incredibile come professionista e come uomo. È stato impeccabile e ho grande rispetto per lui. Nessuna chance per arrivare a Mertens. Al 95% il nostro mercato è chiuso, non ci saranno acquisti e nemmeno cessioni”.