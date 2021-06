UFFICIALE – Mercato, altro che Milan: Giroud prolunga il contratto con il Chelsea

In questi giorni, si è parlato di un arrivo di Olivier Giroud al Milan. Invece l'attaccante ha prolungato il suo contratto con il Chelsea

In questi giorni, si è parlato insistentemente di un arrivo di Olivier Giroud in Serie A, al Milan. Invece, come annunciato dal Chelsea attraverso un comunicato ufficiale, l'attaccante francese, fresco campione d'Europa con la squadra di Tuchel, ha prolungato il suo contratto con il club inglese per un'altra stagione, fino al giugno del 2022.