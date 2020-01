Giroud a un passo dall’Inter: sarà nerazzurro la settimana prossima. Tutte le cifre

Tempo qualche giorno e, con ogni probabilità, Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Come riferito da Sky Sport, infatti, l’Inter avrebbe offerto al Chelsea 4 milioni di euro più uno di bonus per il cartellino dell’attaccante francese, in scadenza a giugno con i Blues. Che, da parte loro, hanno richiesto 5 milioni di euro più uno di bonus. Balla dunque un milione tra le parti.

Differenza minima, che potrebbe essere colmata da un momento all’altro. Nelle ultime ore, i due club hanno avuto un continuo scambio di mail. Si va spediti verso la chiusura dell’affare, che dovrebbe avvenire tra lunedì e martedì. Giroud a grandi passi verso l’Inter.

(Fonte: Sky Sport)