Il ds del Cagliari: “Godin? Ogni giorno si aggiunge un pezzo. Idea di Giulini. Domani…”

A Skysport, prima della gara tra Cagliari e Sassuolo, ha parlato il direttore sportivo del club rossoblù, Pierluigi Carta. «A che punto siamo con il contratto di Godin? Come ho detto più volte è una trattativa lunga e faticosa, perché lui è un grande giocatore. Ogni giorno si aggiunge un pezzettino e speriamo che il pezzettino mancante si possa aggiungere tra lunedì e martedì per coronare la nostra scelta. Se dovesse arrivare a Cagliari è un giocatore importante in chiave di leadership, esperienza e può dare tanto al gruppo. L’idea è venuta al presidente Giulini, lo seguiva da tempo e quindi noi abbiamo solo sposato e condiviso l’idea», ha sottolineato sull’arrivo del difensore nerazzurro in Sardegna.

(Fonte: SS24)