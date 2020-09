TS – Inter, dopo Godin saluteranno (almeno) altri 7 giocatori: ecco i nomi

“Dopo Godin, i prossimi interisti in uscita saranno Antonio Candreva e Kwadwo Asamoah, neanche convocati per l’amichevole con il Pisa insieme a Georgios Vagiannidis e (ovviamente) a Joao Mario“. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alle prossime partite in casa nerazzurra. “Scelte nette, quelle attuate da Antonio Conte in giorni in cui quanto accade in campo va a braccetto pure con il mercato”, aggiunge il quotidiano che poi entra nei dettagli delle trattative.

CANDREVA E ASAMOAH – Il giocatore più richiesto è Candreva che però chiede un triennale da 1,6 mln a stagione, cifra importante per un giocatore di 33 anni. La Sampdoria ha ottenuto via libera dall’Inter e aspetta il sì del giocatore. Diverso il caso di Asamoah che ha ancora un anno di contratto e un ingaggio (3 mln) molto importante che sembra allontanare qualsiasi pretendente. “La strada più facile per sbloccare l’impasse sembra più quella che porta a un accordo per rescindere con l’Inter previa buonuscita, sulla strada di quanto accaduto per Godin”, commenta Tuttosport che chiosa indicando in Vagiannidis, Salcedo, Agoumé ed Esposito i nomi dei quattro giocatori che saluteranno in prestito.