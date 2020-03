CM – Inter, Godin riflette sul futuro. Niente paura ad Appiano: ecco chi prenderebbe il suo posto

L’impiego a singhiozzo e le ultime partite in panchina in favore del giovane Bastoni hanno spinto Diego Godin a fare delle riflessioni sul suo futuro all’Inter. Questo è quanto sostiene calciomercato.com, secondo cui, a 34 anni, il difensore uruguaiano vorrebbe provare a chiudere la carriera con un’esperienza da protagonista assoluto. Una condizione che, al momento, i nerazzurri non sembrano in grado di promettergli. Ecco perché, alla luce anche dell’importante ingaggio del giocatore (5 milioni annui), non è affatto esclusa una sua partenza in estate.

Secondo il portale, però, Marotta avrebbe già pronto l’eventuale sostituto. Si tratta di Marash Kumbulla, giovane centrale dell’Hellas Verona e grande rivelazione di questa Serie A:

“Gli scout lo hanno osservato diverse volte, l’ultima a Udine a metà febbraio. Kumbulla all’Inter verrebbe volentieri, ma Marotta deve prima convincere il Verona che, forte dell’interesse del Napoli, brama un’asta milionaria. La base di partenza, per assicurarsi il classe 2000, è di 25 milioni di euro. Si parte da qui. L’Inter lo ha scelto: per un Godin che può salutare, un ‘nuovo Skriniar’ può arrivare“.

