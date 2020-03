Inter-Kumbulla, due jolly. Alternative? Una molto gradita a Conte. E resta il nome alla Marotta

La difesa è il reparto che in casa Inter ha più alternative, ma anche quello dove la prossima estate verranno fatte diverse modifiche. Le certezze nerazzurre si chiamano De Vrij, Skriniar e Bastoni: Ranocchia e Godin, secondo Tuttosport, invece, sono in bilico. Il nome preferito per un possibile innesto in difesa è quello di Marash Kumbulla, centrale classe 2000 del Verona. A gennaio l’Inter ha già abbozzato i contatti per prenotarlo e può vantare due grandi jolly come Eddie Salcedo e Federico Dimarco: “Due pedine che potrebbero tornare utili quando ci sarà da intavolare la trattativa con il club scaligero, che però ha sempre detto di voler lasciare andare il giovane difensore nato a Peschiera del Garda solo per denaro sonante. Valutazione fatta: almeno 25 milioni”, si legge. Sull’albanese è però da registrare la fortissima concorrenza del Napoli e di diversi club di Premier e Bundesliga.

Proprio per questa ragione l’Inter non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata e sta già vagliando diverse alternative al giovane centrale. La prima, prosegue Tuttosport, è Armando Izzo del Torino: “Il giocatore quest’anno non sta vivendo una stagione felicissima in granata e il cambio di procuratore, oltre al gradimento di Antonio Conte, lo renderebbero un buon candidato per l’Inter”. A facilitare l’operazione potrebbe esserci il forte interessamento dei granata nei confronti di Andrea Pinamonti, che a giugno tornerà ad Appiano. Infine resta l’ipotesi “marottiana”, con Jan Vertonghen a parametro zero: il belga non prolungherà il suo contratto con il Tottenham e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a sinistra con Bastoni.