Inter, pronto lo svincolato di lusso a colmare il vuoto che potrebbe lasciare Diego Godin

Diego Godin può già salutare l’Inter dopo una sola stagione in nerazzurro. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, l’uruguaiano non è mai riuscito ad imporsi nella difesa a tre di Antonio Conte e sembra pronto a partire in estate. E, come si legge su Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha già in mano il successore: “Vertonghen ha spento 33 candeline venerdì scorso, è un anno più giovane di Godin che sembra interessare proprio al Tottenham.

L’ambientamento dell’uruguaiano nel nostro campionato italiano non è stato dei migliori. E l’Inter può già scegliere di privarsene dopo una stagione. Ma ci sarebbe uno svincolato di lusso pronto a colmare il vuoto. Jan Vertonghen è stato il primo calciatore del Belgio a toccare le 100 presenze con la nazionale, tuttora guida la graduatoria dei fedelissimi nella squadra che comanda il ranking Fifa. All’Inter raggiungerebbe il connazionale Lukaku e l’amico Eriksen, con lui al Tottenham per sei anni e mezzo”.