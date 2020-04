Inter, voci intense su Godin: ci prova anche il Valencia. Ma una pretendente si chiama fuori

Restano insistenti le voci su un possibile addio di Diego Godin all’Inter al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sul difensore nerazzurro ci sarebbe il Manchester United, ma anche il Valencia potrebbe fare un tentativo. C’è da registrare, invece, secondo il quotidiano, il passo indietro del Tottenham:

“Sono intense le voci di mercato intorno a Godin. Una pista porta verso il Manchester United. Il Tottenham, inserito tra le pretendenti insieme ai Red Devils, infatti, non è interessato al giocatore nerazzurro. Anche per motivi di età (34) non in linea con le strategie del club londinese. In Spagna potrebbe tentare un approccio il Valencia. Ma difficilmente Godin, da ex colonna dell’Atletico Madrid, difficilmente accetterebbe di giocare nella Liga con una squadra diversa dai Colchoneros“.

(Fonte: Tuttosport)