Pedullà: “Godin-Cagliari, incontro per definire: il sì è di ieri. Tocca a Giulini perché l’Inter…”

Una notizia che ha lasciato tutti di sorpresa nel pomeriggio: Diego Godin è oramai davvero ad un passo dal Cagliari. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto un sunto della trattativa lampo, spiegando il punto di vista del club sardo: “Di Diego Godin al Cagliari si è parlato già nell’incontro di ieri. E in serata è stato interpellato il difensore, semplicemente perché era importante per Giulini avere la sua apertura e disponibilità al trasferimento in Sardegna.

L’apertura è stata totale, Godin va volentieri a Cagliari. Non ci sarebbe sconto sul cartellino perché l’Inter non chiederebbe alcun tipo di indennizzo. In questi minuti incontro a Milano per provare la definitiva quadratura del cerchio, probabilmente spalmando l’attuale ingaggio su un contratto biennale. Ora tocca a Giulini perché Inter e Godin hanno detto sì, non a caso in queste ore è in stand-by la trattativa che avrebbe dovuto portare Fazio in Sardegna”.