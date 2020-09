GdS – Inter, addio Godin a un passo! El Faraòn va al Cagliari a titolo definitivo

L’avventura di Diego Godin all’Inter sarebbe a un passo dal chiudersi definitivamente, dopo un solo anno di matrimonio. Secondo ultimissime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore uruguaiano sarebbe a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Cagliari.

In attesa di ulteriori dettagli sulla trattativa, dunque, Godin e l’Inter sembrano già pronti a salutarsi. Per l’ex Atletico Madrid pronto il passaggio in Sardegna.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)