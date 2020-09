UFFICIALE – Godin è un nuovo giocatore del Cagliari: contratto fino al 2023 per il difensore

Diego Godin è un nuovo giocatore del Cagliari. È la stessa società sarda ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín. Il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023. Classe innata, combattività, voglia di vincere. Spiccate doti di leadership, trascinante carisma: con Godín il Cagliari acquisisce un elemento di assoluto spessore internazionale, uno dei più forti difensori centrali, eccezionale nel gioco aereo, perentorio nei contrasti e nell’anticipo, autentico regista del reparto arretrato. La Sardegna nel destino: “el Faraón”, che prosegue la lunga tradizione di calciatori uruguaiani in rossoblù, è sposato con Sofia, figlia dell’amato ex centrocampista Pepe Herrera, nata proprio a Cagliari. Benvenuto in famiglia, Diego!”.

(cagliaricalcio.com)