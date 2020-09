CorSera – Inter, Godin via per una cifra simbolica o anche gratis: due le motivazioni

Nelle ultime ore si è parlato del pressing del Rennes per Diego Godin. Secondo il Corriere della Sera, l’ex Atletico Madrid è nella lista dei cedibili nerazzurri e il club francese fa sul libero. “L’Inter potrebbe anche lasciare libero Godin o accontentarsi di una cifra poco più che simbolica, perché costa molto di ingaggio (7 milioni a stagione) e non è ritenuto indispensabile (benché abbia giocato la fase finale dell’Europa League)”, commenta il CorSera che aggiunge come ora la palla passi a Godin, il quale dovrà prendere una decisione sul suo futuro.