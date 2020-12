Corsera – Inter, raggiunto l’accordo con Gomez: le cifre. La richiesta dell’Atalanta…

Sembra ormai troppo forte lo strappo tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez per essere ricucito. Con molta probabilità l’argentino lascerà l’Atalanta nel mercato i gennaio, le pretendenti per il Papu non mancano e c’è sempre l’Inter in prima fila. Come riporta il Corriere della Sera edizione Bergamo, la necessità di non spostarsi molto da Bergamo rappresenta il primo problema per Gomez.

“La strada principale così porta a un altro nerazzurro, sponda milanese però“. Secondo il quotidiano “l’Inter avrebbe già raggiunto un accordo di massima, con due anni e mezzo (fino al 2023) e un ingaggio più o meno paragonabile a quello già percepito da 2,5 milioni di euro più premi per stagione. Manca l’accordo tra le società: l’Atalanta chiede tra gli 8 e i 12 milioni, l’Inter punta a scendere“.