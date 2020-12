Dopo la discussione tra Gasperini e il Papu Gomez, il rapporto tra il tecnico e il capitano dell’Atalanta sembra ormai compromesso. Per la gara di domani contro il Bologna l’argentino non è stato incluso nella lista dei convocati e aspetterà il mercato di gennaio per trovare una nuova squadra. L’Inter guarda con attenzione all’evolversi della situazione.