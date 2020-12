Ts – Inter, Gomez il tassello per lo scudetto? I nerazzurri hanno una carta da giocare

l Papu potrebbe ora essere un tassello da scudetto. “

Di sicuro, se usciranno tre centrocampisti, almeno uno arriverà. Conte sogna

Kanté

o un Kanté, ma potrebbe anche dire sì a un tuttocampista capace di legare centrocampo e attacco. Un profilo come

De Paul

, per esempio, seguito però più per giugno, ma anche come Gomez che potrebbe essere così il tassello mancante“.