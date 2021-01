Da Bergamo: “Gomez, accordo con l’Inter. No a Pirola, la pedina di scambio sarà…”

Il Papu Gomez e l’Inter ora possono essere davvero molto vicini. E’ quanto riportato dal Corriere di Bergamo, che ritiene la squadra nerazzurra l’unica opzione credibile e percorribile per il futuro del trequartista argentino. Spiega infatti nel dettaglio il quotidiano: “Il Papu vorrebbe stare il più vicino possibile a Bergamo, considerati gli investimenti fatti in città. Così l’Inter è l’unica soluzione attualmente percorribile, sia per una questione di blasone, sia per la distanza davvero contenuta, evitando trasferimenti a tutta la famiglia. Con gli interisti c’è già un accordo di massima. Gomez andrebbe a colmare il buco che lascerà Christian Eriksen quando saluterà Milano. In ogni caso i contatti fra i club ci sono, sebbene Suning non voglia mettere soldi sul piatto, né i Percassi cedere l’ex capitano tramite lista gratuita. Quindi la scelta era per un possibile scambio con un giovane di bella prospettiva, magari qualche milione.

Un nome è quello del centravanti Esposito, attualmente al Pescara. Il difensore centrale Lorenzo Pirola piace molto a Zingonia, ma l’Inter non vuole cederlo perché pensa possa crescere ed entrare nel giro della prima squadra a breve: il prestito al Monza non è stato il più proficuo possibile, ma verrà spedito a giocare in un’altra di B. Così è stato proposto Gaetano Oristanio, trequartista che ha ben figurato nelle Nazionali giovanili. È anche probabile che serva una contropartita in denaro per integrare la valutazione di 10 milioni fatta dall’Atalanta per il Papu. Così non si vede ancora la fine del tunnel, ma l’Inter resta comunque la principale opzione”, si legge.