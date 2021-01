Da Bergamo: “Gomez-Inter? Il Papu sogna Milano. Scambio con Eriksen possibile se…”

“Incontri smentiti, scambi impensabili fino a qualche mese fa, ma poca carne al fuoco”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera, dell’edizione di Bergamo, in merito alla querelle legata al Papu Gomez. Le offerte non ci sono anche se Inter e Roma sono sempre interessate all’argentino. “Così al netto di Torino e Fiorentina, che potrebbero presentare proposte di alto livello (ma che non incontrano la preferenza dell’argentino), le big sonnecchiano”, evidenzia il CorSera.

La pista Juventus è fredda, a meno che non esca Bernardeschi mentre con l’Inter permane l’ipotesi di uno scambio con Eriksen “sempre che il danese accetti l’Atalanta — dove però giocherebbe contro il Real che lo aveva corteggiato due anni fa — e che l’Inter voglia accollarsi praticamente tutto il suo stipendio, pur avendo Gomez in rosa. A quel punto la situazione potrebbe andare in porto, anche se nelle ultime ore sembra ci siano altri pensieri per l’Inter, con i problemi di Suning e la contrattazione con Bc Partners per la maggioranza della società”, ammette il quotidiano che evidenzia come la priorità del giocatore resti Milano.