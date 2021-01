La Stampa – Gomez, prima offerta Inter prima di Natale: i dettagli. Eriksen? Futuro in UK se…

Il mercato dell’Inter, al momento, dipende dal futuro di Eriksen. L’ex Tottenham, arrivato lo scorso gennaio, non ha trovato il feeling con Conte e, come sottolinea La Stampa, rappresenta un lusso costosissimo per i nerazzurri. Per questo l’Inter è intenzionata a cederlo durante la finestra invernale, apertasi proprio ieri. “Christian Eriksen ha la valigia pronta. E l’Inter è persino disponibile a discutere la cessione in prestito secco: l’unica condizione, neanche tanto semplice, è trovare una squadra disposta a coprire per intero lo stipendio fino a giugno”, spiega il quotidiano che ammette come non ci siano stati segnali incoraggianti in ottica PSG, mentre Everton e Arsenal hanno chiesto informazioni e per questo è probabile che Eriksen torni in Premier.

VIA ERIKSEN, DENTRO GOMEZ? “Il risparmio potrebbe incentivare l’Inter a riprovare, nelle ultime battute di mercato, per il prestito di Gomez, valutato sempre 10 milioni dall’Atalanta. Un primo tentativo, rispedito al mittente, era stato imbastito prima di Natale: scambio (sempre di prestiti) con Nainggolan, poi rispedito al Cagliari“, rivela La Stampa che anticipa come ci sarà un incontro tra l’agente del Papu, Riso, Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta. E da qui si potrebbero aprire diversi scenari.