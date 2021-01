Da Bergamo: “Gomez-Siviglia, ci siamo: Atalanta accontentata, ecco le cifre dell’affare”

Alejandro Gomez è sempre più vicino al Siviglia. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione di Bergamo, l’argentino potrebbe anche lasciare la città tra oggi e domani. “l contatto fra le squadre è di venerdì sera, con i biancorossi che hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, più 2 di bonus. Le parti sono vicine, perché l’Atalanta non voleva cederlo in Italia e riuscirà quindi a monetizzare, mentre l’argentino non perderà la Nazionale e potrà continuare a competere ai massimi livelli”, spiega il quotidiano, ribadendo che l’ex Catania andrà a percepire 3 mln netti a stagione fino a giugno 2023. Gomez-Siviglia, l’accordo è ad un passo anche perché il Papu ha rifiutato l’opzione Al Hilal – offerti 5 mln di ingaggio – così come l’Hertha Berlino.