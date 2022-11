Inter, Gosens in uscita a gennaio: fissate le condizioni per l’addio

Le condizioni per l'addio di Robin Gosens in casa Inter. Le ha svelate La Gazzetta dello Sport verso il mercato di gennaio

"Prestito con diritto di riscatto. Perché il valore di Robin non è in discussione, ma è altrettanto innegabile che venga da un periodo complicato. Impossibile per l’Inter ricavare la cifra investita per averlo visto che, dopo il prestito di sei mesi, è scattato l’obbligo d’acquisto e nel 2022-23 sarà inizialmente a bilancio per 27,4 milioni", si legge.