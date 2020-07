Pedullà – Inter, Gosens ma non solo: i nomi per la fascia sinistra. E per Tonali…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il mercato dell’Inter si può incrociare con quello del Chelsea: i Blues, infatti, sono alla ricerca di Kai Havertz, con il quale hanno un accordo su un contratto attorno ai 9/10 mln annui. Il Chelsea, però, deve finanziare l’operazione con il Bayer Leverkusen e per questo ha messo tanti giocatori sul mercato come Marcos Alonso, Jorginho (nel mirino della Juventus) ed Emerson Palmieri. I due esterni piacciono all’Inter e nelle prossime settimane si può entrare nel vivo. I nerazzurri, poi, seguono anche Gosens dell’Atalanta, che ha offerte dall’estero. Per Tonali, invece, secondo Pedullà si è entrati in una fase di assoluto stand-by.