Fascia sinistra, Gosens resta nome forte. E l’Inter guarderà Cagliari-Atalanta anche per…

In questo momento, il favorito numero uno è certamente Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. Ma le opzioni per la fascia sinistra dell‘Inter in vista della stagione 2020-21 non si fermano all’italo-brasiliano. Come riportato da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri restano molto vigili su Robin Gosens, laterale mancino dell’Atalanta che con la formazione di Gasperini sta disputando l’ennesima grandissima stagione.

La testata riferisce che i nerazzurri saranno spettatori interessati del match tra Cagliari e Atalanta di domani alla Sardegna Arena. Per Nainggolan, ovviamente, ma anche, appunto, per Gosens. Se il belga potrebbe infatti tornare a Milano e rimettersi a disposizione di Antonio Conte dopo le vicende dell’estate scorsa, infatti, Gosens resta un’alternativa importante nel caso in cui Emerson Palmieri dovesse rivelarsi un obiettivo difficile da raggiungere:

“… Per stessa ammissione del Cagliari sarà difficile trattenere il belga, che può tornare all’Inter e avere un’occasione agli ordini di Conte. E sempre parlando di nerazzurro: Robin Gosens brilla con i colori della Bergamo calcistica, ma la Milano interista non è indifferente alle sue performances…“, scrive calciomercato.com