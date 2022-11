Inter, possibile addio di Gosens a gennaio: “Leverkusen ancora interessato”

In estate era stato vicino a lasciare l'Inter. Robin Gosens potrebbe ora trasferirsi a gennaio: Leverkusen ancora interessato

In estate era stato vicino a lasciare l'Inter , proprio quando la finestra di mercato volgeva al termine. Robin Gosens potrebbe ora trasferirsi a gennaio. Anche perché Simone Inzaghi continua a preferirgli Dimarco e, al contempo, il Bayer Leverkusen resta interessato. Scrive Niccolò Ceccarini su TMW:

"... E' sempre aperta la porta per un possibile addio a gennaio di Gosens. Il Leverkusen resta sempre interessato ma per ora non si è fatto avanti".