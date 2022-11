Inter, a destra il rinforzo può arrivare dalla Serie A: “Idea di Marotta e opzione a zero”

Un'opzione per il futuro a parametro zero che l'amministratore delegato Beppe Marotta continua a tenere a mente e che potrebbe tornare di moda

Un'opzione per il futuro a parametro zero che l'amministratore delegato Beppe Marotta continua a tenere a mente e che potrebbe tornare di moda in vista dei prossimi mesi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter non ha smesso di pensare a Juan Cuadrado, laterale colombiano in scadenza di contratto con la Juventus: