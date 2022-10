GdS – Inter, per Gosens può essere la svolta: “In estate i nerazzurri avrebbero accettato…”

"L’Inter si era mossa pensando di perdere Perisic, anche se in quelle settimane era forte la speranza di confermare il croato che presto si sarebbe impegnato a parametro zero con il Tottenham. L’Inter aveva scartato diversi profili e si era concentrata su Robin (...). (In estate, ndr) Non è scoccata una scintilla, quella economica: l’Inter mai avrebbe dato il via libera al prestito con diritto di riscatto, per la comprensibile motivazione di difendere l’investimento fatto. Il Bayer Leverkusen era sbarcato a Milano con la logica del “pagherò”, prontamente respinta al mittente. Alcune cessioni non si possono apparecchiare in quattro o cinque giorni, da quel momento è partita la fase “recupero Gosens”. Non obbligatoriamente titolare fisso, anzi, ma piuttosto la necessità di capire settimana dopo settimana. Il gol di Barcellona, dopo essere salito sul treno in corsa, può assomigliare a quella famosa prodezza di Eriksen nel derby che ha scongiurato una cessione ormai scritta. E in ogni caso può rivalutare il cartellino che, inutile girarci intorno, è un passaggio allo stesso modo importante. L’abbraccio dei compagni va oltre il mercato, delle serie “puoi ancora salvare la stagione”".